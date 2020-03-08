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السعودية تغلق منطقتي الرياض بوليفارد وونتر ويندرلاند بسبب كورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 11:39 م
كورونا السعودية
كورونا السعودية
سناء إسماعيل
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أعلنت الهيئة العامة للترفيه السعودية -في بيان لها قبل قليل- عن إغلاق منطقتي الرياض بوليفارد، وونتر ويندرلاند، وذلك من باب الحرص على سلامة الزوار.

وأضافت -في بيانها- أنها تؤكد أنها تعمل على دراسة جميع الأنشطة الترفيهية وفق الآلية المعتمدة من قبل اللجنة التنفيذية؛ لدراسة الحد من التجمعات والمنبثقة من اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة مرض كورونا الجديد.

وتابعت: "وتود الهيئة أن توضح أنها اتخذت هذا القرار لدعم الخطوات الاحترازية التي تتبعها المملكة للحد من انتشار الفيروس بالإضافة إلى اهتمامها في أن تثري التجربة الترفيهية للزوار وسط أجواء صحية وآمنة".

وكانت الهيئة العامة للترفية قد اتخذت قرارًا قيل أيام بإلغاء حفلات سمرات الثمامة وذلك بعد ظهور كورونا في المملكة العربية السعودية وخوفًا من انتشاره بسبب التجمعات.

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