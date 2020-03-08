رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

فتحي العشري: ترشحت لانتخابات «كُتاب مصر» للحفاظ على كرامة الأعضاء

الأحد 08/مارس/2020 - 10:32 م
فتحي العشري
فتحي العشري
حسام الضمرانى
طباعة
قال الناقد المسرحي والسينمائي فتحي العشري، المرشح لانتخابات النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والمزمع إجراؤها يوم 20 من مارس الجاري، أن قرار ترشحه جاء بعد انقطاع طويل، وأن الهدف الرئيسي من ترشحه هو الحفاظ على كرامة الكاتب المصري واستعادتها.

وبسؤاله عن أبرز ملامح برنامجه الانتخابي، أوضح "العشري" في تصريحات لـ"الدستور"، أن أبرزها يتمثل في تقديم خدمات صحية مجانية لأعضاء الاتحاد، ومعاش يليق بهم، وإقامة نشاط ثقافي يعمل على إحداث حراك داخل اتحاد كتاب مصر.

وأشار "العشري" إلى أنه الفترة الأخيرة أصبح كل شىء داخل الاتحاد لأعضائه أصبح بمقابل مادي، لك مثلا أن تعلم أن على المرشحين أن يدفعوا 200 جنيه للتقدم للترشح، وأنهم لكي يتم علاجهم عليهم أن يدفعوا 480 جنيها، إضافة الى بعض البنود المالية وهو ما لا يتفق ولوائح النقابة العامة للاتحاد على اعتبار أن النقابات دائما ما تقدم خدمات لأعضائها وليس ان تحصل منهم على الأموال.

موضوعات متعلقة

وكيل «النواب»: الانتهاء من قانون «الإيجار القديم» الدورة الحالية

«الصحة» عن أسعار تحليل كورونا: «بره بـ3000 جنيه»

وظائف وزارة الأوقاف المصرية 2020 بالتفصيل.. اعرف الشروط كاملة

«التعليم» تواجه «كورونا» بـ5 إجراءات احترازية

الصور

image description

محافظ كفر الشيخ يتفقد شركة مياه الشرب والصرف الصحي (صور)

image description

وزراء الصحة والآثار والطيران يزورون معبد الكرنك (فيديو)

image description

سائح «السفينة الموبوءة» بالأقصر يوثق رحلة علاجه من كورونا (صور)

image description

حفل ملكة جمال الأناقة

image description

متابعة الجماهير للقاء الأهلي وصن داونز

الأكثر قراءة

السعودية تكشف حقيقة وجود طلاسم سحرية فى الكعبة (فيديو)

وزير التعليم: لا يوجد ما يعطل الدراسة.. و«كورونا جاي» (فيديو)

وظائف وزارة الأوقاف المصرية 2020 بالتفصيل.. اعرف الشروط كاملة

حقيقة إعلان حالة الطوارئ فى 3 محافظات بسبب كورونا

إنفوجراف

image description

يوم المرأة العالمى (إنفوجراف)

image description

7 أهداف لملتقيات «الهجرة» لأبناء المصريين بالخارج.. (إنفوجراف)

image description

أغنياء مصر ينضمون لـ«أثرياء العالم» (إنفوجراف)

image description

«سلوكك فى العمل»‎.. نصائح «الهجرة» للمصريين بالخارج (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

سر عودة داليدا إلى مصر قبل وفاتها.. وتفاصيل إصابتها بـ«لعنة الفراعنة»

بليغ حمدي خطب راقصة شهيرة.. «سهرا معًا في بيتها فاشترى الدبل»

اعترافات ليلى مراد عن أم كلثوم.. «خافت منها لسبب غريب»

نجم الساعة

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

الصحة

الحقن الموضعي للبلازما الأحدث في علاج ضعف الأنتصاب.. الدكتور وائل هنداوي يوضح

التكييف يزيد من فرص الإصابة بـ«كورونا»

طريقة العناية بمنطة أسفل العين وعلامات الشيخوخة المبكرة

خبراء: مؤتمر الأطباء العرب منصة علمية لتبادل الخبرات

منوعات

من غير «كورونا».. تلوث الهواء أكثر خطرًا من الفيروسات والحروب

البرازيلي جرافيتى أول سفير لفولفسبورج بالخارج

وظائف وزارة الأوقاف المصرية 2020 بالتفصيل.. اعرف الشروط كاملة

كل ما تريد معرفته عن موقع دعم مصر وتحديثات بطاقات التموين 2020.. الرابط والتفاصيل

مقالات الرأي
ماجد حبته
ديون لبنان.. «روشتة إنقاذ» دينية!
د. منى حلمى
حديث الهويات والخصوصيات حديث عنصرى متغطرس متعصب
عمرو خالد
دعاء الفتح فى مشروعات الحياة «٢-٢»
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
جحيم موسيقا المهرجانات
المزيد

الثقافة

فتحي العشري: ترشحت لانتخابات «كُتاب مصر» للحفاظ على كرامة الأعضاء

مرعى مدكور يكشف ملامح برنامجه لانتخابات «كُتاب مصر»

سعيد الصاوى يوضح أسباب ترشحه لانتخابات اتحاد الكتاب

«التجمع» يستضيف حفل تأبين محمد عيد إبراهيم (صور)