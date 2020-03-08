فتحي العشري: ترشحت لانتخابات «كُتاب مصر» للحفاظ على كرامة الأعضاء

قال الناقد المسرحي والسينمائي فتحي العشري، المرشح لانتخابات النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والمزمع إجراؤها يوم 20 من مارس الجاري، أن قرار ترشحه جاء بعد انقطاع طويل، وأن الهدف الرئيسي من ترشحه هو الحفاظ على كرامة الكاتب المصري واستعادتها.وبسؤاله عن أبرز ملامح برنامجه الانتخابي، أوضح "العشري" في تصريحات لـ"الدستور"، أن أبرزها يتمثل في تقديم خدمات صحية مجانية لأعضاء الاتحاد، ومعاش يليق بهم، وإقامة نشاط ثقافي يعمل على إحداث حراك داخل اتحاد كتاب مصر.وأشار "العشري" إلى أنه الفترة الأخيرة أصبح كل شىء داخل الاتحاد لأعضائه أصبح بمقابل مادي، لك مثلا أن تعلم أن على المرشحين أن يدفعوا 200 جنيه للتقدم للترشح، وأنهم لكي يتم علاجهم عليهم أن يدفعوا 480 جنيها، إضافة الى بعض البنود المالية وهو ما لا يتفق ولوائح النقابة العامة للاتحاد على اعتبار أن النقابات دائما ما تقدم خدمات لأعضائها وليس ان تحصل منهم على الأموال.