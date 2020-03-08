انتصار السيسى: خالص الحب والتقدير لكل امرأة مصرية (صور)

نشرت الصفحة الرسمية لـ السيدة انتصار السيسي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الأحد، صورا من احتفالية «المرأة المصرية.. أيقونة النجاح» بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.وقالت السيدة انتصار السيسي: "سعدت اليوم كثيرًا بمشاركتي مع هذه النماذج النسائية الرائعة لما قدموه من أدوار رائدة وملهمة لنا جميعًا. خالص الحب والتقدير لكل امرأة مصرية داعين المولى أن يديم عليهم الصحة والقوة والسعادة".