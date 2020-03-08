ماجدة الرومي: الفنان له رسالة تحمل هوية وطن وعمق إنساني

قالت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي إن نوعية الأغاني التي تقدمها غير تقليدية وغير مألوفة بالنسبة للجيل الحالي، مشيرة إلى أن الشباب يستمعون إلى هذا النوع من الأغانى والموسيقى والمضمون فهم على خط آخر من الفن.وأضافت ماجدة الرومي، خلال لقائها بفضائية "سكاي نيوز عربية"، أنه من الضروري مواكبة التطور والتيار الحالى، مشيرة إلى أن الأغانى الحالية أصبحت أكثر خفة وقريبة من الشارع، لافتة إلى أن الجمهور الذي يقوم بحضور حفلاتها تعتبرهم عكس التيار.وأشارت نجمة الغناء العربي إلى أن المنتج بالأساس والإعلام نفسه شكل للفنان الطريق الذي لا بد وأن يسير عليه، مضيفة أنه من الممكن أن يعرض عليها أغنية معينة ينبهر بها الجميع ولكن هى لا تشعر بها، لذلك فهى تفضل أن يؤديها فنان آخر غيرها، منوهة بأن الفنان له رسالة تحمل هوية وطن وهوية شخص وعمق إنساني.