بائع خضروات يقتل زميله في مشاجرة بالإسماعيلية

قتل بائع خضروات زميله في مشاجرة نشبت بينهما بدائرة قسم ثان في الإسماعيلية.تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص عقب قيامه بالاعتداء على آخر ما أودى بحياته خلال مشاجرة نشبت بينهما بالإسماعيلية.البداية عندما تبلغ لقسم شرطة ثان الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية من أحد المستشفيات بإصابة أحد الأشخاص "بائع خضروات بأحد الأسواق- مقيم بدائرة المركز"، بجروح قطعية وتوفى عقب وصوله.بسؤال بائعين بذات السوق قررا حدوث مشاجرة بين المتوفى وبائع آخر مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، قام خلالها الأخير بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.