ضبط تاجر مخدرات بـ20 كيلو بانجو في الشرقية

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط تاجر مخدرات في الشرقية لاتجاره فى المواد المخدرة وبحوزته 20 كيلو جرام لمخدر البانجو وسلاح نارى.وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام عاطل - مطلوب التنفيذ عليه فى حكمين قضائيين صادرين ضده فى قضيتى "تبديد، ضرب" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة سلاح نارى لحماية نشاطه الإجرامى متخذًا من محل إقامته مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال قيادته دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدائرة القسم وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 20 كيلو جرام - بندقية آلية - 9 طلقات نارية من ذات العيار - مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بحيازة للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.