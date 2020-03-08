وزيرة الصحة: أجهزة جديدة تكشف المصابين بـ«كورونا» فى 30 دقيقة

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنها خضعت لإجراء التحاليل فور عودتها من الصين، كاشفة عن وجود أجهزة حديثة للكشف عن فيروس كورونا والأجسام المضادة وتم إنتاج هذه الأجهزة منذ أيام قليلة في العالم وستدخل مصر يوم الثلاثاء المقبل.وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك نوع آخر من أجهزة الكشف تسمى "بي سي آر" ونمتلك منها كم كبير من الأجهزة.وتابعت: "لكن الكاشف السريع الذى سنستورده يوم الثلاثاء المقبل سيتم استخدامه بشكل أكثر فى المطارات وبالتحديد للطائرات القادمة من أماكن بها ارتفاع فى الإصابات، حيث يكشف الإصابة بالفيروس خلال 30 دقيقة وهذا معدل قياسي".