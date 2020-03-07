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السبت 07 مارس 2020 الموافق 12 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تستدعي صالح جمعة في حادث إصابة شاب بسيارته

السبت 07/مارس/2020 - 07:36 م
صالح جمعة
صالح جمعة
ندى حمدي
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قررت النيابة العامة، استدعاء صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، لسماع أقواله في واقعة اتهامه بإصابة شاب بعد أن صدمه بسيارته بشارع النيل بمنطقة الجيزة، ما أسفر عن حدوث إصابة للمجني عليه بكسر في الأنف وكدمات في مختلف أنحاء جسده.

تحريات المباحث في واقعة دهس صالح جمعة شاب بسيارته 


وكشفت التحريات الأولية أن مديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا من مستشفى مصر الدولي، بوصول "ع. م"، 31 عاما، فني بمركز سياحي شارع النيل السياحي، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بعظمة الأنف، إثر اصطدام سيارة BMW به، وأخبره المارة بأن لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي صالح جمعة هو من يقود السيارة.

واستمعت النيابة لأقوال المصاب الذي اتهم اللاعب صالح جمعة بصدمه بسيارته، أثناء وقوفه بصحبة عدد من زملائه أمام المركز السياحي الذي يعمل به، ما أدى لإصابته بكسر في عظمة الأنف وكدمات في أنحاء متفرقة من جسده، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة بالشارع موقع الحادث للوقوف على ملابساته.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المصاب عندما حرر محضرًا أدلى بأرقام السيارة التي صدمته، وقرر أن لاعب النادي الأهلي كان يقودها، وبالاستعلام من إدارة المرور عن أرقام اللوحات تبين أنها ملك اللاعب عبدالله جمعة، لاعب نادي الزمالك، شقيق اللاعب المتهم، ومن المقرر أن تستدعي النيابة اللاعب المتهم بصفته قائد السيارة وقت وقوع الحادث، وتستمع لأقوال عدد من شهود العيان، وما زالت التحقيقات مستمرة.

تفريغ كاميرات المراقبة في اتهام صالح جمعة بدهس شاب 


وفى وقت سابق، تسلمت النيابة الكلية بجنوب الجيزة، تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة اتهام شاب، للاعب فريق النادي الأهلي صالح جمعة، بدهسه بسيارته الخاصة. وتبين أن شخصا كان يقود سيارة بيضاء بسرعة زائدة، وصدم الشاب واستمر في سيره، وطلبت النيابة التحريات التكميلية من رجال المباحث.

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