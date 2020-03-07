النيابة تستدعي صالح جمعة في حادث إصابة شاب بسيارته



تحريات المباحث في واقعة دهس صالح جمعة شاب بسيارته

وكشفت التحريات الأولية أن مديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا من مستشفى مصر الدولي، بوصول "ع. م"، 31 عاما، فني بمركز سياحي شارع النيل السياحي، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بعظمة الأنف، إثر اصطدام سيارة BMW به، وأخبره المارة بأن لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي صالح جمعة هو من يقود السيارة.واستمعت النيابة لأقوال المصاب الذي اتهم اللاعب صالح جمعة بصدمه بسيارته، أثناء وقوفه بصحبة عدد من زملائه أمام المركز السياحي الذي يعمل به، ما أدى لإصابته بكسر في عظمة الأنف وكدمات في أنحاء متفرقة من جسده، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة بالشارع موقع الحادث للوقوف على ملابساته.وأشارت التحريات الأولية إلى أن المصاب عندما حرر محضرًا أدلى بأرقام السيارة التي صدمته، وقرر أن لاعب النادي الأهلي كان يقودها، وبالاستعلام من إدارة المرور عن أرقام اللوحات تبين أنها ملك اللاعب عبدالله جمعة، لاعب نادي الزمالك، شقيق اللاعب المتهم، ومن المقرر أن تستدعي النيابة اللاعب المتهم بصفته قائد السيارة وقت وقوع الحادث، وتستمع لأقوال عدد من شهود العيان، وما زالت التحقيقات مستمرة.