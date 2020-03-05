النيابة تتسلم تفريغ كاميرات المراقبة في اتهام صالح جمعة بدهس شاب

تسلمت النيابة الكلية بجنوب الجيزة، تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة اتهام شاب، للاعب فريق النادي الأهلي صالح جمعة، بدهسه بسيارته الخاصة. وتبين أن شخصا كان يقود سيارة بيضاء بسرعة زائدة، وصدم الشاب واستمر في سيره، وطلبت النيابة التحريات التكميلية من رجال المباحث. كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة من مستشفى مصر الدولي، بوصول "ع. م" 31 عاما، فني بمركز سياحي شارع النيل السياحي، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بعظمة الأنف، إثر اصطدام سيارة BMW به وأخبره المارة أنها قيادة لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي صالح جمعة وفر هاربا. وحرر محضر بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على حقيقة وملابسات الواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.