تجديد حبس متهم بالمحور الإعلامى للإخوان 15 يومًا

قررت النيابة العامة تجديد حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا لاتهامه وآخرين في قضية المحور الإعلامى التابع لجماعة الإخوان ويقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.وأسندت النيابة إلى المتهم "م. أ" في القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.ويواجه المتهمون في القضية ارتكاب عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.