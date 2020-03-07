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السبت 07 مارس 2020 الموافق 12 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الدستور» يرصد فرق فحص المخالطين لـ12 مصابًا بكورونا بأسوان (صور)

السبت 07/مارس/2020 - 02:30 م
كورونا بأسوان
كورونا بأسوان
أسوان_إسراء توفيق
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يرصد «الدستور» 10 صور للفرق السريعة التى نشرتها مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، برئاسة الدكتور إيهاب عماد حنفى، وكيل الوزارة، لفحص جميع المخالطين والمتعاملين مع الباخرة النيلية المكتشف بها حالات «كورونا»، بالمراسي على كورنيش النيل ومختلف الأسواق وغيرها من المناطق، وذلك ضمن إجراءات سريعة ومشددة بالمنافذ الجوية والنهرية والبرية.

كما أجرت الفرق عمليات التعقيم، والكشف على العاملين بالفنادق السياحية النيلية والمتحركة والدهبيات وأصحاب المراكب والبازارات، لمكافحة تفشى انتشار فيروس «كورونا» بالمحافظة.

جاء ذلك بعد اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد- 19) حاملة للفيروس، ولم تظهر عليهم أي أعراض، فى إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.
كورونا بأسوان
كورونا بأسوان
كورونا بأسوان
كورونا بأسوان
كورونا بأسوان
كورونا بأسوان
كورونا بأسوان
كورونا بأسوان
كورونا بأسوان
كورونا بأسوان
كورونا بأسوان
كورونا بأسوان
كورونا بأسوان
كورونا بأسوان
كورونا بأسوان
كورونا بأسوان
كورونا بأسوان
كورونا بأسوان

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