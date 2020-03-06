اعتداء أتراك بشكل همجى على لاجئ سورى (فيديو)

عرضت القناة الأولى المصرية، مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر اعتداءات الأتراك على اللاجئين السوريين.ويظهر الفيديو التفاف مجموعة من الشباب الأتراك حول لاجئ سوري، وقاموا بكيل الضربات والركلات له، دون توقف رغم محاولة سيدة إبعادهم عنه، إلا أنهم سحلوه.يأتي هذا في وقت يتعرض اللاجئون السوريون لاعتداءات متعددة طالت محالهم وأملاكهم، على خلفية الخسارة البشرية التي تكبدها الجيش التركي جراء انتهاكاته في إدلب.كان مئات الأتراك قاموا ضمن مسيرة مؤيدة للجيش التركي في مدينة كهرمان مرعش جنوب البلاد بالهجوم على منازل ومحلات السوريين وعمدوا إلى تكسيرها والاعتداء على السوريين في المدينة.