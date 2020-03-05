رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 06 مارس 2020 الموافق 11 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد هدية السيسي.. «الدستور» تعيد نشر قصة السائقة رانيا «شيالة الحمول»

الخميس 05/مارس/2020 - 11:21 م
جريدة الدستور
الدستور
طباعة
أهدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيارة لرانيا محمد سائقة الميكروباص، حسبما أعلن التلفزيون المصري في نبأ عاجل، مساء الخميس.

وقالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنها سيتم توفير الميكروباص من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وسيكون ملكا لها، بعدما تلقت توجيها من الرئيس السيسي واستجاب لها عقب عرض أزمتها على التليفزيون المصري.

وكانت «الدستور» أول من نشر أزمة السائقة رانيا محمد في شهر ديسمبر الماضي بعنوان «شيالة الحمول «سيدة الميكروباص»: سؤال «مفيش راجل فى البيت؟» أكثر ما يؤلمنى».

وروت خلال حديثها لـ«الدستور» أن عمرها ٣٤ عامًا، وهي مطلقة وتعول ٣ أبناء وتعمل بالتناوب مع والدتها على ميكروباص منذ ١٦ عامًا في موقف السيدة عائشة بمحافظة القاهرة.

وكشفت «رانيا» أنها بدأت رحلة العمل بمساعدة والدتها السائقة في جمع الأجرة من الركاب، ثم العودة معًا في نهاية اليوم إلى المنزل لتسليم السيارة لسائق للعمل عليها في «وردية» الليل.

وأكدت أنها مضطرة للعمل لمساعدة والدتها والإنفاق على أطفالها، مضيفة «جرّبنا الاعتماد على سائقين رجال لتشغيل السيارة في وردية الليل، لكن في كل مرة نفاجأ أنا ووالدتي بعطل أو حادث يصيب السيارة، أو نتعرض لعملية احتيال من السائقين الذين يعملون على السيارة ليلًا، فقررت أن أقودها أنا».

وتضيف: «شجعنى على العمل وجود أقارب كثر لى فى الموقف، كانوا يوفرون الحماية لى فى البداية، ثم أصبحت معروفة فى المكان. فى أحيانٍ كثيرة كنت أضطر للنوم على الرصيف أو داخل السيارة لحجز دور مبكر، أو فى انتظار إصلاح السيارة داخل إحدى الورش».

وتتابع: «السيارة هى مصدر الرزق الوحيد لى ولوالدتى، لأننى لم أتمكن من تسجيل اسمى فى قوائم المستحقين لمعاش اجتماعى استثنائى، لأنه سبق لى أن استخرجت رخصة قيادة مهنية، وبالتالى تم تسجيل اسمى ضمن المؤمن عليهم».

وفى بداية عملها لم تكن «رانيا» قائدة سيارة ماهرة، لكن كما تقول، «الزمن علمنى»، كما تعرضت لكثير من المشكلات والمشاجرات، وكانت ضحية للسخرية من زملائها فى الموقف، وكثيرًا ما تطورت المشاجرات لحد تعرضها للضرب.

وتقول إن أكثر ما كان يؤلمها هو سخرية الناس منها، وسؤالهم لها: «هو مفيش راجل فى البيت؟ وأهلك سايبينك كده ليه؟».

وتختتم «رانيا»: «أنا لم أختر هذه المهنة لكنها وسيلة مشروعة وحلال للإنفاق على أسرتى، وأحلم بامتلاك سيارة خاصة وشقة، وأن تتمكن والدتى من أداء العمرة».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا 2020 لمصرى عائد من الخارج

النيابة تتسلم تفريغ كاميرات المراقبة في اتهام صالح جمعة بدهس شاب

92 إصابة جديدة بكورونا في فرنسا

بريطانيا تسجل أول حالة وفاة بـ«كورونا»

الصور

image description

اجتماع وزراء الخارجية العرب

image description

مصنع 200 الحربي: «صنع في مصر»

image description

طلاب «علوم القاهرة» ينعون سميرة موسى.. هنا تتلمذت أول عالمة ذرة

image description

سامح محمد.. حكاية مُعلم لغة عربية كفيف يحترف «البامبو» (فيديو)

image description

محافظ المنيا يتابع الأعمال الإنشائية لمدينة ملوي الجديدة (صور)

الأكثر قراءة

تصنيع لقاح لـ«كورونا» فى معامل مصرية (فيديو)

وزير الرياضة يرفض منح مرتضى منصور سلفة مالية

اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا 2020 لمصرى عائد من الخارج

السعودية تستثني فئة واحدة من قرار حظر العمرة 2020 (فيديو)

إنفوجراف

image description

بعد هيفاء.. نانسي عجرم تنضم إلى «نساء من ذهب»

image description

5 دول أوروبية نفد صبرها على «أردوغان»

image description

عقوبة سوء استخدام الإنترنت (إنفوجراف)

image description

محطات إعدام عشماوي من التسليم للتنفيذ (إنفوجراف)

أيام زمان

حسن شاكوش ليس الأول.. أشهر الأغنيات التي خدشت حياء المصريين

سر تحريم القهوة في بداية ظهورها.. «ذنب أكبر من تناول الخمور»

فنان كبير رفض تقبيل سعاد حسني ولم يندم.. وهذه هي أسبابه

لهذا السبب.. يوسف شعبان جسد دور شاذ جنسيًا: «قصة حب وراء الموافقة»

نجم الساعة

حسن شاكوش ليس الأول.. أشهر الأغنيات التي خدشت حياء المصريين

الصحة

انطلاق أكبر تجمع لجراحي العالم من القاهرة

هل تنقل الحيوانات الأليفة بالمنزل فيروس كورونا؟

نقص لوازم الوقاية من كورونا فى إيران

تسجيل أكثر من 2200 إصابة بــ«كورونا» في العالم خلال 24 ساعة

منوعات

رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين 2020 ومتابعة تظلمات البطاقات الخضراء

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي الجمعة 6-3-2020

العزلة القاتلة.. الوحدة أكثر خطرًا من التدخين والسمنة

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
القديس المتجدد.. ذكريات خاصة عن البابا كيرلس
د. محمد عفيفي
اللواء محمد صالح حرب.. دور مصر فى الحركة الوطنية الليبية
مؤمن المحمدي
طريقة جمع القرآن
جمال طه
قراءة هادئة لتعثر مباحثات «سد النهضة»
المزيد

الثقافة

عادل عبده رئيسا لـ«الفنون الشعبية» للعام الثالث

ختام مهرجان طيبة الدولى بثقافة أسوان (صور)

«كورونا» V.S«الثقافة».. 8 معارض كتب عالمية بين الإلغاء والتأجيل

«فنون التواصل مع الآخرين».. محاضرة بثقافة الجيزة