«مكياج رجالي».. طرق حماية البشرة وإخفاء العيوب للشباب



يعتبر "الميكب" من الأمور المهمة والضرورية للكثير من النساء، ويمكن لبعض الرجال استخدام بعض أدوات التجميل، فهو ضروري لكل شاب يعاني من مشكلات في بشرته، وفقًا لما أكدته خبيرة التجميل سلمى محمد.

شانيل

ما هى الأدوات التي من الممكن استخدمها للحفاظ على بشرة الرجل؟



شددت خبيرة التجميل، على ضرورة متابعة مع طبيب الجلدية، لتفادي الأمراض الجلدية التي يمكن أن يسببها تقلبات الجو، مشيرة إلى أن استخدام غسول مناسب للبشرة من الأمور المهمة، بالإضافة إلى استخدام مرطب وصن بلوك، من أجل الحفاظ عليها من حب الشباب والكلف والجفاف.



هل من الممكن للشاب وضع مستحضر من مستحضرات التجميل لإخفاء عيب؟



ترى سلمى، أنه يمكن استخدام مستحضر تجميل من أجل تفادي مشكلة أو عيب بالبشرة، حيث يتم استخدام "بودر"، بالإضافة إلى كريم الاساس لإخفاء عيب أو توحيد لون البشرة.

شددت خبيرة التجميل، على ضرورة متابعة مع طبيب الجلدية، لتفادي الأمراض الجلدية التي يمكن أن يسببها تقلبات الجو، مشيرة إلى أن استخدام غسول مناسب للبشرة من الأمور المهمة، بالإضافة إلى استخدام مرطب وصن بلوك، من أجل الحفاظ عليها من حب الشباب والكلف والجفاف.ترى سلمى، أنه يمكن استخدام مستحضر تجميل من أجل تفادي مشكلة أو عيب بالبشرة، حيث يتم استخدام "بودر"، بالإضافة إلى كريم الاساس لإخفاء عيب أو توحيد لون البشرة.

ميكاب للرجالة