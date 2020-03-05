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رئيس التحرير التنفيذي
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«مكياج رجالي».. طرق حماية البشرة وإخفاء العيوب للشباب

الخميس 05/مارس/2020 - 10:23 م
سلمى محمد خبيرة
سلمى محمد خبيرة التجميل
إسلام جمال
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يعتبر "الميكب" من الأمور المهمة والضرورية للكثير من النساء، ويمكن لبعض الرجال استخدام بعض أدوات التجميل، فهو ضروري لكل شاب يعاني من مشكلات في بشرته، وفقًا لما أكدته خبيرة التجميل سلمى محمد.
شانيل
شانيل
ما هى الأدوات التي من الممكن استخدمها للحفاظ على بشرة الرجل؟

شددت خبيرة التجميل، على ضرورة متابعة مع طبيب الجلدية، لتفادي الأمراض الجلدية التي يمكن أن يسببها تقلبات الجو، مشيرة إلى أن استخدام غسول مناسب للبشرة من الأمور المهمة، بالإضافة إلى استخدام مرطب وصن بلوك، من أجل الحفاظ عليها من حب الشباب والكلف والجفاف.

هل من الممكن للشاب وضع مستحضر من مستحضرات التجميل لإخفاء عيب؟

ترى سلمى، أنه يمكن استخدام مستحضر تجميل من أجل تفادي مشكلة أو عيب بالبشرة، حيث يتم استخدام "بودر"، بالإضافة إلى كريم الاساس لإخفاء عيب أو توحيد لون البشرة.
ميكاب للرجالة
ميكاب للرجالة
نصائح للشباب فى حالة ظهور عيوب بالبشرة

وقدمت خبيرة التجميل، عددا من النصائح في حالة ظهور عيوب واضحة على البشرة مثل "حب الشباب، الكلف والنمش والتصبغات"، موضحة أن الفترة التي تشهد تقلبات فى المناخ من أكثر الفترات إجهادًا للبشرة، وتتطلب الرعاية الكاملة.

وأشارت إلى ضرورة استخدام الأدوات المناسبة للاعتناء بالبشرة، بالإضافة إلى غسل الوجه بالغسول المناسب، مع استخدام ماء الورد والأدوات الطبيعية، مع مراعاة عدم ملامسة الوجه من مكان لمكان لعدم نقل أي عدوى.

شانيل تطلق خط "مكياج" للرجال

أعلنت العلامة التجارية العالمية "شانيل"، عن إطلاق خط المكياج الأول للرجال والذى أطلقت عليه اسم "بوى دى شانيل"، وذلك فى سبتمر الماضى، معلنة بأن الجمال ليس له علاقة بالجنس.

وقد تضمن هذا الخط 3 منتجات هي بلسم مرطب غير لامع للشفاه، وقلم للحواجب متوفر بأربع درجات مختلفة بالإضافة إلى كريم أساس، وقد صدر فى "كوريا الجنوبية".

ففى بيان لها، قالت الشركة إنه مثلما استعانت شانيل بعناصر من خزانة ملابس الرجال لتصميم الملابس النسائية، تستمد الإلهام من عالم النساء لكتابة مفردات جمالية جديدة للرجال.

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