إيران تؤجل دوريات كرة القدم بسبب كورونا

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، اليوم الخميس، بأنه تم تأجيل الدوريات الإيرانية لكرة القدم على جميع المستويات حتى 2 أبريل بسبب مخاوف من فيروس كورونا.فيما أشارت الوكالة إلى أنه تم اتخاذ القرار وسط مخاوف من زيادة انتشار كورونا في البلاد.وأسفر تفشي الفيروس في إيران عن مقتل 107 أشخاص، وإصابة أكثر من 3500، وفقًا لوزارة الصحة الإيرانية.كان لوباء فيروس كورونا تأثير كبير على الأحداث الرياضية العالمية، حيث تم إلغاء أو تأجيل مجموعة من الأحداث، وأثار أجراس الإنذار لمنظمي أوليمبياد طوكيو.وفي سياق متصل، أكد حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني، الخميس، أن انتشار فيروس كورونا في البلاد قد يكون وراءه هجوم بيولوجي أمريكي.ونقلت وكالة إيسنا للأنباء الإيرانية، عن سلامي، لدى كلمة له في مدينة كرمان، أن إيران تخوض الآن حربًا كبيرة، تتمثل في استمرار تفشي الفيروس في البلاد، موضحًا أنه قد يكون سببه هجوم بيولوجي يستهدف الصين وإيران أولا ومن ثم سائر النقاط.