مختار نوح: السيسي يرفض استثمار التيار الديني

قال مختار نوح، المفكر الإسلامي والعضو السابق بجماعة الإخوان، إن تيار الإسلام السياسي نقمة على كل البلدان التي يتواجد بها، مؤكدًا أن ماليزيا وتونس سيصيبهما نقمة الإسلام السياسي معلقًا:"ماليزيا ستقع".وأضاف نوح خلال لقاء ببرنامج "كل يوم" المُذاع على فضائية "On"، أنه معجب بالرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يمتلك سمات شخصية تجعله واثقًا من نفسه وخطواته، معلقًا: "السيسي متواضع جدًا ولا يطمع في الاستمرار في الحكم".وتابع أن الرئيس السيسي لديه خطة شاملة للتسليح والبناء والتطوير وإنشاء المدن، وخطته من الصعب تعطيلها، مشيرًا إلى أن السيسي يرفض استثمار التيار الديني وكان ذلك واضحًا من اللحظة الأولى، كما أكد أن موقفه من المعزول مرسي لم يكن عدائيًا بالعكس كان موقفًا يحتكم فيه إلى الدستور.