حظك اليوم.. برج الحوت الإثنين 2 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الحوت ليوم الإثنين الموافق 2 مارس 2020، والتي جاءت على النحو التالي:مهنيًا: لا تحاول استدراج الآخرين إلى الهاوية، لأن الأدوار ربما تنقلب ضدك يومًا ما.عاطفيًا: لا تترك الشريك يفرض رأيه باستمرار، فذلك قد يصبح عادة سيئة لديه.صحيًا: كن على تواصل دائم مع أصحاب الاختصاص للمراجعة بشأن الحمية التي تتبعها.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.