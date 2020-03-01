ربيع الديهي: 4 مليارات دولار خسائر أنقرة في سوريا

قال محمد ربيع الديهي، الباحث المتخصص في الشأن التركي، إن العلاقات الروسية - التركية خلال الفترة الماضية كانت في شهر عسل بين البلدين وانتهت، فما كان يربطهما، فقط، علاقات مصالح متبادلة.أضاف الديهي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المصالح الروسية في ليبيا وسوريا وشرق المتوسط متضررة بسبب تركيا.تابع أن هناك تحرك أوروبي ضد تركيا لسحب حشود اللاجئين على الحدود اليونانية، لأنها تهدد المصالح الأوروبية متوقعا وجود ضغوط دولية على تركيا خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الملف.واستبعد الباحث المتخصص في الشأن التركي قيام الجيش التركي بانقلاب على أردوغان خلال الفترة المقبلة حيث إن الجيش التركي منهك في الحروب الخارجية، مضيفا أن الخسائر التركية في سوريا بلغت 4 مليارات دولار.