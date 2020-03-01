جامعة مصر تنفي استقبال مستشفى سعاد كفافي مصابين بـ«كورونا»

نفت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حدوث إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب، وقالت فى بيان إنه لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى باستقبال مستشفى سعاد كفافى الجامعى التابع لكلية الطب البشرى أية حالات مصابة بالفيروس القاتل.وقال الدكتور محمد صفوت مدير عام مستشفى سعاد كفافى، إن إدارة المستشفى تتخذ الاحتياطات اللازمة سواء من حيث توفير الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة أو نشر الثقافة الصحية بين طلاب الجامعة وتوعيتهم بطرق الوقاية من الإصابة بهذا الفيروس.وأضاف أن الوقاية خير من العلاج خاصة فى ظل وجود فيروس على هذا النحو من الخطورة ينتشر فى العالم، ما يجعل تلك الاحتياطات التى اتخذها المستشفى لمواجهة هذا الفيروس تحمل أهمية خاصة وتعد بحق نموذجًا فريدًا يحتذى به فى مجال التصدى لتلك الفيروسات.وناشد الدكتور محمد صفوت جميع المترددين على مستشفى سعاد كفافى الجامعى ضرورة توخى الحذر فى التعامل مع السوشيال ميديا وعدم الالتفات إلى تلك الشائعات المغرضة التى تستهدف فى المقام الأول خلق حالة من البلبلة ونشر الذعر بين المرضى المترددين على المستشفى.