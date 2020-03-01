الشرطة النسائية تقدم تدريبًا على إنقاذ أرواح المواطنين (فيديو)

شاركت لأول مرة عناصر الشرطة النسائية في تدريب عملي لإنقاذ أرواح المواطنين بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية، كشف عن قدرتهن في التعامل مع المواقف الصعبة.وقدمن بيانا عمليا للتدريب في التعامل مع حريق بإحدى السيارات، وإنقاذ إحدى السيدات وإخلاء الموقع تماما من كافة الأرواح بمشاركة سيدات الهلال الأحمر المصري.بدأ الاحتفال بتفقد اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الشرطة المتخصصة، ورجال القوات المسلحة، معرض أجهزة الحماية المدنية الخاص بكافة المعدات، واستمع لشرح وافي عن استخدامات تلك المعدات.وينفذ رجال الإدارة العامة للحماية المدنية عروض محاكاة عن كيفية التعامل مع الأجسام الغريبة وتفكيك العبوات الناسفة وحماية المواطنين.وبدأت المحاكاة بورود بلاغ بوجود جسم غريب، ثم تحديد عنصر كشف المفرقعات "الكلب"، وتوجيهه لمكان الاشتباه ثم استعراض خطوات فريق المفرقعات لإقامة كردون أمني حول السيارة المشتبه بها، وارتداء الضابط البدلة الواقية، وتصوير الجسم المشتبه به؛ لتحديد نوع الجهاز المستخدم في إبطال مفعول الجسم المتفجر، ثم استعراض خطوات الروبوت في التعامل مع العبوة وتفكيكها دون وقوع خسائر بشرية.