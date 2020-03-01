«أمهات مصر» تطالب بإجراءات احترازية بالمدارس للوقاية من كورونا

طالبت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية داخل المدارس للوقاية، وتحسبًا من انتشار فيروس كورونا.وطمأنت عبير، في تصريحات خاصة، أولياء الأمور والطلاب بأن مصر خالية وآمنة من فيروس كورونا حتى الآن، ولكن هذا وباء أصبح عالمي، وبالتالي يجب التشديد على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية.وطالبت أولياء الأمور برعاية أبنائهم ومتابعتهم جيدًا صحيًا، وعدم ذهاب أي طالب مصاب بنزلة برد للمدرسة لحين الشفاء التام من نزلات البرد وحتى لا يتم نقل المرض لزملائه.