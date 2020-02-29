الحكومة: لن نجبر أي موظف على المعاش المبكر

قال المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن حكومات العالم تشهد تطورا كبيرا في استعمال تكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الأخيرة.وأضاف مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الدولة تطمح أن يكون لديها أفضل جهاز إداري بالعالم، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتطوير الأجهزة الإدارية في مصر.وأوضح أن تطوير الجهاز الإداري لن يمس الموظف الحكومي بأي ضرر، ولن يتم إجبار أي موظف على التقدم بطلب معاش مبكر، لافتًا إلى أن التطوير الجديد سيعمل على تبسيط الإجراءات الحكومية لجعل قضاء الخدمات الحكومية للمواطنين في شكل أسرع عما كان فيه، كما سيشمل التطوير العنصر البشري أيضا، حيث ستتم تنمية العنصر البشري بشكل كامل لكي يستطيع استخدام تكنولوجيا المعلومات في شكلها الجديد.