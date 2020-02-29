29 وفاة و1000 مصاب حصيلة جديدة لضحايا «كورونا» في إيطاليا

أجنبية قيودًا على تنقلات الإيطاليين، مستطردًا: "لا يمكننا قبولها".

أكد مسئول إيطالي، مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد الأشخاص الذين توفوا في إيطاليا بسبب فيروس كورونا إلى 29.وقال المسئول ذاته في بيان اليوم، إن عدد الحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا في إيطاليا تخطى أكثر من ألف حالة.ورفض رئيس الحكومة الإيطالي جوزيبي كونتي، في وقت سابق فرض بعض الدول قيود على مواطنيه، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مناطق شمال بلاده، حيث تم إغلاق المدارس لمدة أسبوع وألغيت الأنشطة الثقافية والرياضية في عدد من البلدات شمال البلاد.وقال كونتي، ردًا على قيام بعض الدول بفرض قيود على سفر الإيطاليين: سيكون من الظلم أن تفرض دول