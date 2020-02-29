مجدي نزيه: سوء التغذية يصيب الأطفال بالتقزم

كشف الدكتور مجدي نزيه أستاذ ورئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، بعض الأمراض الناتجة عن سوء التغذية ويُصاب بها الأطفال، ومن أعراضها "القريفة وتقلب المزاج".وأضاف الدكتور مجدي نزيه خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن هذه الأمراض تجعل الطفل ينمو بشكل غير سوي، ويصبح قدراته على اللعب مع أصحابه محدودة، كما أنها تؤثر على تركيزه وتحصيله الدراسي.كما أشار أستاذ ورئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، إلى أن سوء تغذية الطفل منشأ لمختلف الأمراض المزمنة، فهذا الفرد عند 50 عام يعاني من انخفاض ضغط الدم، موضحًا أن هناك دراسات تؤكد أن هناك علاقة بين سوء التغذية والأورام السرطانية، وتدني المناعة، وحساسية الصدر.وحذر أستاذ ورئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، من خطورة سوء التغذية في مرحلة الفطام أو ما بعد الفطام، والذي قد ينتج عنه إصابة الطفل بالتقزم، مما يجعله عُرضة للتنمر، ويكون بحالة نفسية سيئة مستمرة.