أشرف زكي: «الزعيم» بخير ولا داعي للقلق

طمأن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، رئيس أكاديمية الفنون، جمهور الفنان الكبير عادل إمامعلى صحته بعد أن تداولت مواقع إخبارية أنباء تفيد نقل الزعيم إلى أحد المستشفيات؛ لمروره بوعكة صحية.وقال نقيب المهن التمثيلية، لـ«الدستور»، إن الزعيم بخير ولا صحّة لما نشرته بعض المنصات الإخبارية، مطالبًا بضرورة أن تتحرّى هذا الوسائط الصحفية الدقة في نقل مثل هذه الأخبار التي تخص المشاهير.وانتهى عادل إمام مؤخرًا من تصوير «فلانتينو»، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل، والذي يشاركه بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين ومن إخراج رامي إمام، بعد أن توقف العمل عن العرض والتصوير في العام المنقضي.