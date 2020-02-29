اتحاد الطلاب يكشف عن تعديلات شعبة الأدبى على جدول «الثانوية»

قال أدهم محمد من إتحاد طلاب مدارس مصر "الشعبة الأدبية" إنه أطلع على الجدول المقترح الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريح خاص للدستور:" الصراحة الجدول حلو جدًا".وأكد خلال تصريحاته أن الجدول يحتاح إلى تعديل بسيط هو أن تكون مادة التاريخ فى نهاية الامتحانات بدلًا من علم النفس، مشيرًا إلى أن التاريخ تحتاج إلى مذاكرة أكثر.وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين: إنه سيتم إتاحة تصور مقترح لجدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على الموقع الخاص بالوزارة.ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاستعداد الجيد لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2019، وضرورة سرعة الانتهاء من التصور النهائي لجدول الدور الأول لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية للعام الدراسي الحالي.وأوضحت الوزارة، أن هذه الخطوة ضرورية حتى يتمكن الطلاب من الاطلاع على الجدول وإبداء الرأي فيما ورد به وإرسال جميع المقترحات من خلال البريد الإلكتروني من هنا.وأشارت إلى أن إعداد الجدول يجب أن يتم وفق معايير عدة أهمها تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الشُعب، مؤكدة الالتزام ببداية ونهاية الجدول المقترح، وأنه سيتم عقد لقاء مع المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر لمناقشة تلك التعديلات أسوة بالأعوام السابقة.