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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

توزيع 8 آلاف دعوة لحضور مهرجان دندرة للموسيقى والغناء في قنا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:15 م
مهرجان دندرة
مهرجان دندرة
كتب: إسلام نبيل وجمال عاشور
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قال محمود عبد الوهاب، مدير عام الثقافة بقنا، إن قصر ثقافة قنا، انتهى من توزيع 8 آلاف دعوة للمواطنين، من خلال الرقم القومي، حيث خصص لفعاليات معبد دندرة، التي ستقام على يومين 6000 دعوة في كل يوم 3000، بينما الفعاليات التي ستقام في قصر ثقافة قنا، خصص لها 2000 دعوة، وجرى توزيعها.

انتشرت لافتات المهرجان في ميادين المحطة وميدان "بنزايون"، وميدان الديوان العام للمحافظة، والشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك للدعوة لحضور المهرجان، وإعلان خريطة الحفلات وأبرز الحضور من المطربين.

وتشمل فعاليات المهرجان عروضا فنية لنجوم الطرب العربي وفرق الشباب ذات التجارب الفنية المتفردة منهم مدحت صالح، علي الحجار، دينا الوديدي، مي فاروق ومحمد محسن وفرق "مسار إجباري"، و"بلاك تيما"، و"وسط البلد".

وتشهد محافظة قنا، الجمعة، انطلاق فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء؛ في تعاون بين وزارتي الثقافة والسياحة والآثار، ممثلتين في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، وهيئة تنشيط السياحة، إلى جانب جامعة جنوب الوادي.

وتبدأ فعاليات حفل الافتتاح بتابلوهات فنية في ساحة معبد دندرة الخارجية لفرقتي «الأقصر» و«قنا» للفنون الشعبية التابعتين للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتنقل قنوات التلفزيون المصري في بث حي فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول بمحافظة قنا؛ التي تقام في معبد دندرة في السادسة مساء يوم الجمعة 28 فبراير، والخامسة مساء يومي السبت 29 فبراير والأحد 1 مارس بقصر ثقافة قنا، وفي الخامسة مساء يومي الإثنين والثلاثاء 2 و3 مارس بجامعة جنوب الوادي.

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