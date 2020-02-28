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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

طبيب نساء: 82% من حالات الختان تجرى عند أطباء (فيديو)

الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:19 م
عمرو حسن
عمرو حسن
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور عمرو حسن، أستاذ النساء والتوليد بطب قصر العيني، مؤسسة اللجنة الطبية بمؤسسة مصر الصحة المستدامة، إن مصر تحتل المركز الأول في تطبيب الختان، أي إجرائه على يد فرق طبية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن 82% من حالات الختان تجرى عند أطباء، وهذه جريمة، مردفًا: "إذا كان الختان جريمة، فتطبيبه جريمة أكبر".

وأردف: "مفيش حاجة اسمها تروح لدكتور يقول محتاجة ولا لأ، مفيش واحدة مولودة تستدعي ختان، ومفيش طبيب شاطر يرضى يعمل ختان، لأنها جريمة، وفي 2008 كان جنحة، في 2016 تم تغليظ العقوبة وبقى جناية".

وأكد أن الختان ضد الصحة وضد الدين وضد القانون، وهو أول عنف تواجهه الفتاة المصرية، مشددًا على ضرورة تركيز الإعلام على ختان الإناث وأضراره بصفة مستمرة، وليس فقط عند وقوع ضحية، حتى تصبح نسبته صفر.

ولفت إلى أن الختان ليست له علاقة بالدين الإسلامي أو المسيحي، مشيرًا إلى أنه عادة إفريقية موجودة في 28 دولة إفريقية، لا تربطهم لغة ولا دين، بدليل أنه غير موجود في دول آسيا.

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