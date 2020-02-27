«العربي للأمن المائي»: دلتا جديدة بالأقصر وأسوان صالحة للزراعة

قال الدكتور أشرف عمران رئيس المجلس العربى للأمن المائى والغذائى، إن التجارب العلمية أكدت أن أراضي الأقصر وأسوان تدخل ضمن أفضل الأراضى الصالحة للزراعة فى العالم بين خطى عرض شمال وجنوب 23 درجة، لافتا إلى إمكانية إقامة دلتا جديدة بداية من مدينة الأقصر لتميزها بمناخ مستقر وتربة غنية وصالحة للزراعة.وأوضح عمران للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أنه سيتم إنشاء مدينة عملاقة للنباتات والأعشاب الطبية على مساحة 10 آلاف فدان باستثمارات 100 مليون جنيه، وتعتمد على زراعات الأورجانيك، للتوسع فى زراعة طحالب الأسبيرولينا التى تستخدم فى العديد من الصناعات الغذائية والطبية وصناعات التجميل.وأضاف عمران، أن الشركات العالمية فور علمها بنتائج التجارب البحثية بأمريكا، بدأت تستثمر فى دول خط طول وعرض 23 درجه ومنها السودان وجنوب السودان واريتريا والصومال، لأنها تتميز بدرجات الحرارة المطلوبة للزراعات الى جانب أجوائها المطيرة معظم أوقات السنة.ولفت إلى أن المفاجأة كانت من نصيب المصريين عندما تم الإعلان عن الأقصر وأسوان كأفضل أراضى للزراعة في العالم.