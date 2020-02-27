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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بشرى سارة لحاجزي وحدات «دار وسكن مصر» الموقوف التعامل عليها

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:33 ص
دار وسكن مصر
دار وسكن مصر
محمد إبراهيم
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فى بشرى سارة للمواطنين، أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن استكمال إجراءات سداد باقى قيمة مقدم الحجز للعملاء السابق تخصيص وحدات سكنية لهم، والموقوف التعامل عليها من قبل البنك، بالمراحل السابق طرحها بمشروعات (دار مصر – سكن مصر – JANNA)، وذلك بالأسعار الحالية، بشروط محددة.

وأضاف المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن الشروط تتضمن، أن تكون جدية الحجز ما زالت تحت حساب الوحدة، ولم يتم الاسترداد حتى تاريخه، وأن تكون الوحدة السابق تخصيصها لمقدم الطلب والتي لم يسدد عنها استكمال مقدم الحجز شاغرة ولم يتم إعادة تخصيصها للغير، ويقوم العميل بتقديم طلب حديث برغبته في استكمال الإجراءات بالأسعار المعمول بها حاليًا، ويتم تقديم الطلبات بجهاز المدينة المختص.​

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