مصدر عسكري روسي ينفي سيطرة المعارضة السورية على سراقب

نفى مصدر عسكري روسي في نبأ نشرته وكالات أنباء روسية، اليوم الخميس، ما أعلنه مقاتلو المعارضة السورية من استعادتهم السيطرة على مدينة سراقب الاستراتيجية.كان مقاتلو المعارضة المدعومين من الجيش التركي قد قالوا في وقت سابق اليوم إنهم استعادوا سراقب.ونفى المصدر العسكري الروسي صحة ما رددته المعارضة وقال إن قوات الحكومة السورية صدت بنجاح هجوم شنه مقاتلو المعارضة على سراقب.