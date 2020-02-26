الجنازة العسكرية للرئيس الراحل مبارك (فيديو)

شُيّعت بعد ظهر اليوم الأربعاء، الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.وأطلقت المدفعية 21 طلقة لحظة تشييع جثمان الرئيس الأسبق طبقًا للمراسم الرسمية في الجنازة العسكرية.وقدَّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، واجب العزاء لأسرة الراحل الرئيس الأسبق حسني مبارك.وتقدَّم الرئيس عبدالفتاح السيسي صفوف المشاركين في تشييع جثمان الرئيس الراحل في جنازة عسكرية مهيبة.وشارك في الجنازة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والرئيس السابق المستشار عدلي منصور، ووزير الدفاع، الفريق أول محمد زكي، ورئيس الأركان، الفريق محمد فريد.وإلى جوار المسئولين الرسميين، شارك من أفراد الأسرة علاء وجمال نجلا الرئيس الراحل مبارك، والحفيد عمر علاء مبارك.توفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد وعكة صحيّة تعرَّض لها مؤخرًا، ودخل على أثرها إلى المستشفى، وأودع في غرفة العناية المركزة.وكانت الحالة الصحية لمبارك تدهورت منذ فترة قريبة، وهو ما أعلنه نجله علاء مبارك، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد الحكم بالبراءة له ولأخيه جمال في قضية «التلاعب بالبورصة».مبارك من مواليد 4 مايو 1928 في كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية، وهو الرئيس الرابع لمصر، وحكم البلاد من 14 أكتوبر 1981 خلفًا لمحمد أنور السادات حتى 11 فبراير 2011، بتنحيه بعد ثورة يناير.