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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سيول تحظر مظاهرة في قلب العاصمة خشية «كورونا»

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:10 م
مظاهرة
مظاهرة
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قالت الشرطة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، إنها ستمنع تجمعا لمجموعة محافظة تهدف لانتقاد إدارة رئيس البلاد مون جيه-إن نهاية هذا الأسبوع، إذ يمثل أي تجمع حاليا تهديدا لمجهودات البلاد المبذولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن جماعة محافظة تسمي نفسها "التحالف الوطني من أجل استقالة مون جيه -إن" تعهدت بتنظيم مظاهرة واسعة النطاق في ميدان كوانج هوا مون بمنتصف العاصمة سول في الأول من شهر مارس المقبل الذي يعد يوم الاستقلال الوطني ويوافق يوم الأحد المقبل.

ومن جانبها، أعلنت شرطة العاصمة سول أنها أبلغت الجماعة بقرارها بحظر تجمع يوم الأحد، مشيرة إلى أن التجمعات محظورة بالعاصمة بما يشمل ميدان كوانج هوا مون ومحطة سول وسول بلازا من أجل منع انتشار فيروس كوفيد-19، موضحة أنها ترى أن أي تجمع للعديد من الناس في الأماكن التي حددتها الشرطة كأماكن تمنع فيها المظاهرات سيمثل خطرا مباشرا على الصحة العامة.

وأضافت أنه لا يمكن استبعاد إمكانية مشاركة حاملي الفيروس بما يشمل، من لم تظهر عليهم أعراض، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 بشكل مطرد في سول وغيرها.

وأبلغت كوريا عن ألف و146 إصابة مؤكدة بالفيروس، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 11 وفاة حتى التاسعة صباح اليوم الأربعاء، وبلغت حالات الإصابة في العاصمة سول 44 حالة.

وأثار التحالف المحافظ بقيادة جون كوانج -هون في كوريا الجنوبية جدلا واسعا لنيته تنظيم تجمع ضخم مضاد للحكومة وسط سول بنهاية الأسبوع، متجاهلا الحظر الذي فرضته الحكومات المركزية والبلدية على التجمعات الخارجية كجزء من تدابير الطوارئ للحد من إصابات فيروس كورونا المستجد.

وكان جون اعتقل يوم الاثنين الماضي بعد أن أصدرت محكمة محلية أمرا لاعتقاله بتهمة انتهاك قانون الانتخابات العامة، حيث طالب المشاركين في مظاهرة العام الماضي بدعم حزب بعينه اثناء انتخابات أبريل الماضي، ولكنه تعهد بإتمام مظاهرة الأول من شهر مارس المقبل قبل إرساله لمركز الاحتجاز.

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