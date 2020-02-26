«مصر للطيران» تسير 120 رحلة بمطار القاهرة.. اليوم

تُسير شركة «مصر للطيران» للخطوط الجوية والإقليمية والداخلية بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الأربعاء، 120 رحلة جوية داخلية وتجارية ودولية إلى مختلف المدن والعواصم العربية والأفريقية والعالمية؛ لنقل ما يقرب من 12 ألف راكب من مختلف الجنسيات.يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني، بقيادة الوزير محمد منار عنبة، على زيادة وتنشيط الحركة السياحية المصرية، استغلالًا لحالة الاستقرار التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية.وتشهد معظم رحلات طائرات مصر للطيران خلال الآونة الأخيرة، كثافة ركابية هائلة لحرص آلاف المسافرين من مختلف الجنسيات على ارتياد طائرات الشركة الوطنية للطيران؛ نظرًا للخدمات والتسهيلات والتيسيرات التي تقدمها الشركة للوفود الركابية والسياحية بمرحلتي السفر والوصول.