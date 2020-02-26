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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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نجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «بعلم الوصول»
الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:15 ص
تصوير: محمود عبد الناصر
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