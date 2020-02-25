طبيب نفسي: آلام الاكتئاب أشد من السرطان

أكد الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، أن آلام الاكتئاب خطيرة وتعد أشد من آلام السرطان، مشيرًا إلى أن المريض النفسي إذا تم علاجه خلال الثلاث سنوات الأولى من المرض فإنه من المحتمل ألا يحتاج لأدوية بقية حياته.وأضاف عكاشة، خلال لقاء ببرنامج "الأولى مصر" المذاع على القناة الأولى، أن الأحلام مهمة بالنسبة للعقل حيث تعتبر تفريغ لكل الذكريات المكدسة والزائدة.وأشار إلى أن المرض النفسي كالقلب والسكر، في الغالب يحتاج إلى علاج لطول العمر، لافتًا إلى أن العقل هو أهم عضو في الجسم رغم ضآلة وزنه إلا أنه يستهلك طاقة كبيرة.