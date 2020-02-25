عبدالله النجار: مبارك رمز وطني نفخر به.. ومرسي خائن (فيديو)

قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، كان بطلا عظيما وبلغ من حبه الشديد لوطنه أنه في نهاية حياته اختار بين مصيرين صعبين إما السجن أو القتل مقابل البقاء على أرض مصر وعدم الرحيل عنها.وأضاف في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه لا يمكن المقارنة بأي حال من الأحوال بين محمد مرسي وحسني مبارك، مشيرا إلى أن مبارك كان رمزا وطنيا نشعر بالفخرعندما يذكر اسمه، أما مرسي فكان خائنا.واستطرد: "أنا أشعر بالعار عندما يذكر أن مرسي حكم مصر عاما، وأتمنى من علماء التاريخ أن يجدوا لنا حلا في قص هذه الفترة من عمر وتاريخ مصر".وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد وعكة صحيّة تعرَّض لها مؤخرًا ودخل على أثرها إلى المستشفى وأودع في غرفة العناية المركزة.وكانت الحالة الصحية لمبارك تدهورت منذ فترة قريبة، وهو ما أعلنه نجله علاء مبارك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد الحكم بالبراءة له ولأخيه جمال في قضية «التلاعب بالبورصة».مبارك من مواليد 4 مايو 1928 في كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية، وهو الرئيس الرابع لمصر، وحكم البلاد من 14 أكتوبر 1981 خلفًا لمحمد أنور السادات حتى 11 فبراير 2011 بتنحيه بعد ثورة يناير.