الباز: حزن المصريين على مبارك شهادة وفاة لثورة 25 يناير (فيديو)

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وسط حزن كبير من المصريين عليه يعني أن هذا اليوم ليس يوم وفاة مبارك فقط، لكن وفاة ثورة 25 يناير أيضًا.وأضاف الباز خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور": "وداع هذا الرجل بهذا الشكل يعني أن الثورة عليه فشلت تماما ولم تحقق أيا من أهدافها".وتابع: "الرجل اللي ثار عليه الناس يرحل بهذا الشكل من التكريم.. هذا ليس يوم وفاة مبارك، لكن وفاة الثورة عليه أيضًا".وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد وعكة صحيّة تعرَّض لها مؤخرًا ودخل على أثرها إلى المستشفى وأودع في غرفة العناية المركزة.وكانت الحالة الصحية لمبارك تدهورت منذ فترة قريبة، وهو ما أعلنه نجله علاء مبارك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد الحكم بالبراءة له ولأخيه جمال في قضية «التلاعب بالبورصة».مبارك من مواليد 4 مايو 1928 في كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية، وهو الرئيس الرابع لمصر، وحكم البلاد من 14 أكتوبر 1981 خلفًا لمحمد أنور السادات حتى 11 فبراير 2011 بتنحيه بعد ثورة يناير.