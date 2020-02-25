الباز: قطاع كبير من الشعب المصرى حزين على وفاة مبارك

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن هناك حالة حزن حقيقية لدى قطاع كبير من الشعب المصري على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.وأضاف، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أنه كأن الله اختار الوقت المناسب لوفاة مبارك، متابعا: "مبارك لو كان كتب الله له الوفاة في وقت سابق، في الشهور التي تلت ثورة يناير أو خلال حكم الإخوان كان الموقف هيكون مختلف".وأردف: "الشعب المصري أبدى النهاردة مشاعر إيجابية تجاه مبارك، وكتب الناس كلام كتير جدا إيجابي في حق هذا الرجل على السوشيال ميديا".ولفت "الباز" إلى أن الدولة المصرية تعاملت مع وفاة مبارك بشكل أرست من خلاله قواعد محددة، منوها بأن وفاة حسني مبارك ليست مجرد حدث عابر لأنه لم يكن شخصا عاديا.