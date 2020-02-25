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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصة قطر تهبط 1.23 % بمستهل التعاملات

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:59 ص
بورصة قطر
بورصة قطر
اكرم عمران
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هبطت مؤشرات بورصة قطر لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع، بدعم من تراجع جماعي لقطاعات السوق المختلفة.

انخفض المؤشر العام للبورصة القطرية بنسبة 1.23 %، خاسرا نحو 120 نقطة ليصل الى مستوى 9649.85 نقطة.

وبلغ حجم تداولات البورصة بالمستهل نحو 26.4 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1925 صفقة حققت سيولة بقيمة 62.7 مليون ريال.

وهبطت قطاعات السوق جماعيًا في تلك اللحظات، يتصدرها الاتصالات بنحو 2.45 %، يليه العقارات بواقع 1.56 %، فيما كان قطاعا التأمين والنقل الأقل تأثرا حيث انخفضا بنسبة 0.2 %.

وتصدر سهم "فودافون قطر" قائمة التراجعات للأسهم المدرجة بانخفاض نسبته 7.57 %، بينما تصدر سهم "الخليج للمخازن" قائمة الأسهم الصاعدة بنسبة 3.42 %.

وحقق سهم "قطر الوطني" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 10.45 مليون ريال مرتفعًا 0.36 %، فيما تصدر سهم "إزدان القابضة" نشاط الكميات بتداول 8.36 مليون سهم متراجعًا 4.11 %.

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