رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«العقارات» يقود تراجعات بورصة دبي بالمستهل

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:54 ص
بورصة دبي
بورصة دبي
اكرم عمران
طباعة
واصلت مؤشرات بورصة دبي تراجعاتها لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، مدعومة من تراجع أسهم 3 قطاعات بقيادة قطاع العقارات.

انخفض المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.51% خاسرا 13.70 نقطة ليصل إلى مستوى 2682.53 نقطة، بضغوط هبوط 3 قطاعات على رأسها العقارات بضغوط هبوط أسهم إعمار.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 154.2 مليون سهم، محققة ما قيمته 274.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 2540 صفقة لعدد 34 سهما، وارتفع سهمين، وانخفض 28 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 3 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.56%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.34%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.04%، فيما ارتفع قطاعى البنوك والاستثمار بنسبة 0.25%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.08%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم سوق دبى المالى بنسبة 4.24%، ثم سهم بنك دبى التجارى بنسبة 2.27%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 5.03%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.38%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 5.4 مليون ورقة بقيمة 19.8 مليون درهم.

وفى سياق متصل، أعلنت شركة الاتحاد العقارية، عن عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة، والذى وافق على تعيين ضاحى يوسف المنصورى كعضو فى مجلس الإدارة خلفا لعضو مجلس الإدارة المستقيل حمد عبد الله الماس، وانتخاب خليفة حسن على الحمادى بالتزكية نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

فيما أعلنت شركة الرمز كوربوريشن، عن تقدم الدكتور ناصر السعيدى باستقالته من عضوية مجلس إدارة الشركة ولجنة التدقيق لأسباب شخصية.

موضوعات متعلقة

مركز التنبؤ: استمرار هطول الأمطار بغزارة اليوم

الأمن ينقذ فتاة أجنبية حاولت الانتحار من أعلى كوبرى أكتوبر

مرتضى: «إرادة ربنا فوق الكل.. وأتحدى حد يخصملنا نقطة»

الأرصاد الجوية تكشف موعد استقرار الطقس

الصور

image description

حفل توزيع جوائز السينما المصرية

image description

تقسيمة الأهلى عقب إلغاء لقاء الزمالك

image description

شلل مرورى على دائرى مدينة نصر (صور)

image description

قيادات الداخلية فى الشوارع لتسهيل الحركة المرورية عقب الأمطار الكثيفة

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

الأكثر قراءة

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد غدًا

بعد اعتزاله تشجيع النادى.. رامى صبرى يوجه رسالة لجمهور الزمالك

خالد منتصر يهاجم الشيخ الشعراوي بسبب مجدي يعقوب

مرتضى: «إرادة ربنا فوق الكل.. وأتحدى حد يخصملنا نقطة»

إنفوجراف

image description

10 أسباب وراء حدوث العقم (إنفوجراف)

image description

أرقام منظومة شكاوى الشهر العقاري (انفوجراف)

image description

اقوال لا تنسى للسير مجدي يعقوب (انفوجراف)

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

تمتع شريك حياتك بنظرة متفائلة يحافظ على الصحة

8 خطوات للعناية بالبشرة ونضارتها

4 خطوات مهمة لحماية عينيك من «الكمبيوتر»

الصين تطور لقاحًا جديدًا ضد «كورونا»

منوعات

الفيضانات تضرب العاصمة الإندونيسية

خسارة شركات الأدوية الهندية بسبب كورونا

استقبال حار لـ «كلينتون» في مهرجان برلين السينمائي

سارة خليف تكتب: محل الميلاد: القرافة

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حذارٍ من الأطفال التعساء
القس. رفعت فكرى
الأصوليون الأحاديون
لواء.حمدى البطران
سوق الأزبكية
مؤمن المحمدي
همجية
المزيد

الثقافة

«العنف المجتمعي وكيفية محاصرته» بثقافة القليوبية

وزيرة الثقافة تفتتح أعمال الدورة الــ41 للمعرض العام

اليوم.. ورشة «فن العرائس» بمكتبة الحضارة الإسلامية

7 مصريين ضمن الفائزين بجوائز راشد بن حمد للإبداع