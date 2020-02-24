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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بدرية طلبة راقصة وخادمة تسرق الطعام من ثلاجة الزعيم في رمضان

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:31 م
بدرية طلبة
بدرية طلبة
سناء إسماعيل
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كشفت الفنانة بدرية طلبة، تفاصيل دورها مع الفنان عادل إمام، في مسلسل "فلانتينو"، والذي يعرض في السباق الرمضاني المقبل.

وقالت خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، إنها تقدم شخصية خادمة في منزل عادل إمام، وتفتتح مشروع خاص بها وهو تجهيز الوجبات وتأخذ كل المكونات من ثلاجة مطبخه.

وأضافت، أنها تقوم كذلك بقيادة سيارة "تمناية"، وهي لديها فوبيا من القيادة في الطبيعة وذات مرة كانت ستدخل في كل فريق الإخراج، ولكنها كانت تستمتع لنصائح المخرج رامي إمام لتأدية الدور.

وكشفت عن دورها في مسلسل "البرنس"، مع الفنان محمد رمضان، والمخرج محمد سامي، مؤكدة أنها تؤدي دور راقصة، وهي مختلفة عن دورها كراقصة في "سيدنا السيد"، مشيرة إلى أنها لن تقدم كوميديا في هذا الدور.

كما تشارك بدرية طلبة، في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "ونحب تاني ليه"، مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز"، ولكنها مازالت تقرأ السيناريو.

وتستعد أيضًا للمشاركة في فيلم جديد مع المخرج محمد سامي، وأكرم حسني، ونور، وبيومي فؤاد.

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