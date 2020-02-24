إليسا تهاجم حكومة لبنان بسبب كورونا: «وقحة»

شنت الفنانة اللبنانية إليسا هجومًا حادًا على الحكومة اللبنانية، بعد الإعلان عن إصابات كورونا بسبب عدم قطع الرحلات من وإلى إيران، بعد تفشي الفيروس فيها.وقالت إليسا في منشور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "دولتنا وقحة.. ما عم لاقي كلمة تعبّر أكتر عن اللي عم بيصير.. إن شاء الله المنصابين جايين من الفاتيكان، وقّفو الرحلات من هونيك!! بس تا ما يزعل حزب الله ما منوقّف الرحلات من إيران وخلي كورونا ينغل بين هالعالم! وفوق هيدا وكلو بيقولولنا الوقحين لا داعي للهلع!".وذكرت قناة "العربية" في خبر عاجل لها ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا وبلغ 4 حالات وتم نقلهم لمستشفى الحريري.