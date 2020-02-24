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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية اليمنى يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية مستجدات الأوضاع

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:21 م
وزير الخارجية اليمني
وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي
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بحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، اليوم الإثنين، مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن جنيد منير، مستجدات الأوضاع في اليمن.

وشدد الحضرمي على الأهمية التي يمثلها اتفاق الرياض، مؤكدًا أهمية التنفيذ الكامل والمتسلسل للاتفاق، مجددًا حرص الحكومة على تنفيذ الاتفاق.

وأعرب الوزير اليمني عن تطلعه إلى اتخاذ إجراءات ضرورية تتعلق بتنفيذ اتفاق الرياض، مثمنًا الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة في سبيل ذلك.

وشدد الحضرمي على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته تجاه انتهاكات ميليشيا الحوثى، موضحًا أن الميليشيا اعتادت على انتهاج أسلوب التحايل لتضليل المجتمع الدولي واستغلال منها للملف الإنساني لسرقة المساعدات وزيادة ثراء قادة هذه الميليشيات على حساب معاناة الشعب اليمني، مؤكدًا أن الميليشيات لا تعبأ بأي أضرار قد تلحق باليمنيين وبالمنطقة بأكملها.

من جانبه، أكد القائم بالأعمال الأمريكي، دعم الولايات المتحدة للحكومة الشرعية في اليمن، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الحكومة في ظل التحديات الصعبة التي تواجهها.

كما أكد حرص الولايات المتحدة على أهمية وصول المساعدات الإنسانية لكل المناطق في اليمن، ورفضها العراقيل ومنع وصول المساعدات إلى المحتاجين، وضمان ذلك مع المانحين الدوليين.

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