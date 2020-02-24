البابا تواضروس يوضح مراحل الصوم الكبير

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن خطة الصوم الكبير الذي بدأته الكنيسة اليوم الإثنين، تنقسم إلى 8 مراحل.وأضاف البابا تواضروس، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المراحل الثمان هى قلب طاهر، وشفاتان نقيتان، ونفس مستنيرة، ووجه غير مخز، وإيمان بلا رياء، ونية نقية، وصبر كامل، ورجاء ثابت.وعلى صعيد متصل، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها والمعروف بـ"الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل وحتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن تناول المأكولات الحيوانية، وتحتفل الكنيسة بختام الصوم في عيد القيامة المجيد في أبريل المُقبل.