تظاهرة لداعمى مؤسس «ويكيليكس» خارج مقر محاكمته بلندن

تظاهر داعمو مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، اليوم الإثنين، خارج مقر محاكمته مشدد الحراسة بالعاصمة البريطانية لندن.ومن المقرر أن يبدأ قاض اليوم جلسات الاستماع بقضية طلب الولايات المتحدة الأمريكية ترحيل أسانج ومحاكمته بتهم التجسس التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 175 عامًا، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.ووجهت الولايات المتحدة لأسانج 18 تهمة تتعلق بنشر وثائق سرية.. ويقول ممثلو الادعاء إنه تآمر مع محلل استخبارات بالجيش الأمريكي لاختراق جهاز كمبيوتر في البنتاجون ونشر مئات الآلاف من المستندات الدبلوماسية السرية والملفات العسكرية بشأن الحرب في العراق وأفغانستان.