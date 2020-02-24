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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 3 دواعش واعتقال 7 في العراق

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:19 م
العراق
العراق
ا ش ا
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لقي 3 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق، مصرعهم، بالإضافة إلى اعتقال 7 آخرين، اليوم الإثنين، في عملية أمنية جنوب كركوك.

وقال مصدر أمني عراقي، في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، إن جهاز مكافحة الإرهاب في كركوك، نفذ عملية إنزال جوي في وادي زغيتون، بدعم وإسناد من قوات التحالف الدولي، مما أسفر عن مقتل 3 عناصر من داعش واعتقال 7 آخرين.

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