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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يقرر منع دخول الإيرانيين عبر الحدود البرية المشتركة

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:49 م
الحدود البرية
الحدود البرية
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أصدرت السلطات العراقية، اليوم الأحد، قرارا بمنع دخول الإيرانيين والأجانب عبر الحدود البرية المشتركة لمدة أسبوعين، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وفى وقت سابق من اليوم الأحد، أغلقت أفغانستان حدودها مع إيران، على خلفية تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلن مجلس الأمن القومي في أفغانستان، أن الحكومة حظرت مؤقتا الرحلات بين أفغانستان وإيران لمنع انتشار الفيروس في البلاد.

كما أعلن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، أن حكومته ستتخذ، خلال اجتماع طارئ، قرارا بإغلاق الحدود مع إيران وتعليق الرحلات الجوية بين البلدين لمدة أسبوعين.

فيما قررت السلطات الباكستانية، اليوم الأحد، إغلاق حدودها مع إيران بسبب انتشار فيروس كورونا.

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