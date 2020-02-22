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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد موسى عن تكريم مجدي يعقوب: عملاق مصري يستحق التقدير

السبت 22/فبراير/2020 - 10:04 م
أحمد موسى
أحمد موسى
رباب الأهواني
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علق الإعلامي أحمد موسى على تكريم الدكتور مجدي يعقوب، قائلًا: «هو القدوة ونفتخر به».

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» أن الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات ورئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، كرم الدكتور مجدي يعقوب.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الدكتور مجدي يعقوب حياته كلها لخدمة الناس وعمل الخير، وهو إنسان يستحق التقدير الحقيقي وهو العملاق المصري، وفخر لكل مصري وتكريمه بمثابة تكريم لـ100 مليون مصري.

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