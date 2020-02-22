الباز: محمد رمضان ابن شرعي للعشوائية والفوضى

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن أي فنان أو نجم مشهور ليس ملكًا لنفسه، ويمتلك جمهوره فيه أكثر مما يمتلك هو في نفسه، لأن الجمهور هو من يصنعه.وأضاف الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه في لحظة معينة توقع محمد رمضان أنه سيكون بمفرده نجم دون جمهور، ولكن نجوميته هي نتاج مباشر لحالة الفوضى فهو ابن شرعي للعشوائية والفوضى، ولو لم تمر مصر بحالة 2011 لما أصبح هناك فنان اسمه محمد رمضان.واستكمل أنه لا يوجد في تاريخ محمد رمضان عمل درامي أو سينمائي واحد مشرف، فهو شخص ساهم في نشر البلطجة والسفالة وقلة الأدب.وتابع أنه لا يمكن أن نقول إن ما يقدمه محمد رمضان هو مجرد دراما تعرضها الشاشات لأن هذا الأمر متداخل مع الواقع وتمت ترجمته إلى واقع.